Топ-5 главных новостей в Молдове 15 июня 2025: В судах Молдовы повально признают незаконными штрафы за «электоральную коррупцию»; наши туристы застряли в Египте почти на сутки; В Молдову возвращается жара

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 15 июня 2025:
1. В судах Молдовы повально признают незаконными штрафы за «электоральную коррупцию»: Почему Санду опять опозорилась, стараясь наказать людей за свой провал на выборах в стране.
2. Перепроверьте свои сбережения: какие доллары жителям Молдовы срочно нужно продать.
3. Молдавские туристы застряли в Египте почти на сутки: Ночь в аэропорту в холоде, без воды и еды, никто ничего не объясняет.
4. Чудесное спасение: В Молдове врачи вытащили буквально с того света женщину — на нее упал улей и около 40 пчел ужалили пострадавшую.
5. Последний комфортный день перед дикой жарой под 30 градусов: В Молдову возвращается зной.
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