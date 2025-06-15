«Элита нашего общества»: Миронов призвал увеличить зарплаты врачам в несколько раз

«Зарплата медработников среднего звена должна быть повышена до уровня средней по региону, а зарплата врачей — до 200%. И без всяких сверхурочных и совмещений. Это абсолютно оправданно с учетом высокой квалификации этих специалистов. Врачи — это элита нашего общества! При этом важно не просто повышать оплату труда, но и делать так, чтобы оклад составлял не менее 70% от общего размера зарплаты», — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.