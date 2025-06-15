«Элита нашего общества»: Миронов призвал увеличить зарплаты врачам в несколько раз

Миронов призвал увеличить в разы зарплаты медикам.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал увеличить зарплаты российских врачей до 200% от средней по региону. Об этом он заявил разговоре с журналистами.
«Зарплата медработников среднего звена должна быть повышена до уровня средней по региону, а зарплата врачей — до 200%. И без всяких сверхурочных и совмещений. Это абсолютно оправданно с учетом высокой квалификации этих специалистов. Врачи — это элита нашего общества! При этом важно не просто повышать оплату труда, но и делать так, чтобы оклад составлял не менее 70% от общего размера зарплаты», — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.
Миронов отметил, что предлагаемые меры позволят сделать профессию врача более привлекательной и снизить отток кадров из государственных клиник. Он считает необходимым проводить реформы оплаты труда в здравоохранении комплексно, чтобы стимулировать молодых специалистов оставаться работать в России. По его словам, государство должно значительно повысить статус и доходы медицинских работников для укрепления престижа профессии.
По словам политика, труд врачей и среднего медицинского персонала требует не только общественного признания, но и достойного материального поощрения. Парламентарий подчеркнул, что врачи имеют право на достойные условия жизни и труда, а их квалификация оправдывает соответствующий уровень оплаты.
Ранее президент России Владимир Путин ознакомился с деятельностью новых медицинских учреждений, открытых в Воронеже, Уфе, Нальчике, Луганске и Донецке. По словам Путина, в указанных регионах были возведены или капитально отремонтированы здания больниц, поликлиник и онкологических диспансеров. Он подчеркнул, что оснащенные по современным стандартам медицинские учреждения являются ключевым элементом в повышении эффективности системы здравоохранения в стране в целом.