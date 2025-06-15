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Ночью на Пермский край обрушился сильный шторм

Масштабные грозы прошли в Перми и нескольких территориях Пермского края в ночь на 15 июня.

Как создавалась новая Россия
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Источник: AP 2024

В ночь с субботы 14 июня на воскресенье 15 июня регион столкнулся с мощным штормом, который принес с собой сильные дожди, грозы и град.

Корреспондент perm.aif.ru, находившийся во время грозы в Култаево, сообщил, что неблагоприятные погодные условия продлились около двух часов и успели нанести незначительный ущерб в виде временного отключения электричества в нескольких жилых домах. После этого туча направилась в сторону краевой столицы.

Гидрометцентр России сообщает, что сильный ливень и град могут продлиться до 17 июня в отдельных районах. А вот гроза должна закончится уже вечером 15 июня.