Ночью на Пермский край обрушился сильный шторм

Корреспондент perm.aif.ru, находившийся во время грозы в Култаево, сообщил, что неблагоприятные погодные условия продлились около двух часов и успели нанести незначительный ущерб в виде временного отключения электричества в нескольких жилых домах. После этого туча направилась в сторону краевой столицы.