Смерчи, грозы, град: Названы регионы России, которые накроет ураган в ближайшее дни

«В воскресенье во Владимирской, Костромской областях ожидается сильный дождь, в принципе такая ситуация прогнозируется на северо-востоке ЦФО. Дожди, ветер и грозовая деятельность будет наблюдаться в Приволжском федеральном округе на севере и на юге. Сильный дождь пройдёт в Пермском крае, Нижегородской и Оренбургской областях в ближайшие дни», — сказал Вильфанд ТАCC.
По его прогнозу, холодный фронт продолжит создавать сложные погодные условия на юге европейской России. В Крыму, Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 25 м/с. Также в Краснодарском крае 15−16 июня на фоне непогоды возможен подъём уровня воды в притоках Кубани и формирование смерчей на Черноморском побережье.
В воскресенье Омскую область и Алтайский край накроют сильные ливни с грозами и градом, предупредил синоптик. Ожидается шквалистый ветер до 25 м/с и 23 м/с соответственно. Похожая непогода настигнет центральные и южные районы Красноярского края, Туву, Новосибирскую, Кемеровскую и Томскую области.
А не так давно непогода обрушилась на Московскую область. Местные жители сообщали о мощном граде размером с перепелиное яйцо. Синоптики также предупреждали, что этим летом участятся торнадо и сильные ветры в Московском регионе.