Смерчи, грозы, град: Названы регионы России, которые накроет ураган в ближайшее дни

В центральной части европейской России, на юге Поволжья и в Сибири прогнозируются ливни с грозами и градом. На юге страны также ожидаются дожди. В прибрежных районах существует вероятность формирования смерчей, а реки могут выйти из берегов из-за обильных осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.