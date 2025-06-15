В красноярском зоопарке сняли выпуски федеральной передачи о животных

В парке рассказали, что съемки велись последние три недели. Для научно-популярной программы «Диалоги о животных», которую ведет Иван Затевахин, сняли более 55 сюжетов, которые соберут в 14 выпусков. Из них зрители канала «Культура» смогут узнать о питомцах парка и его сотрудниках.