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В красноярском зоопарке сняли выпуски федеральной передачи о животных

В красноярском парке «Роев ручей» снимают выпуски популярной передачи «Диалоги о животных».

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Источник: Роев ручей

В парке рассказали, что съемки велись последние три недели. Для научно-популярной программы «Диалоги о животных», которую ведет Иван Затевахин, сняли более 55 сюжетов, которые соберут в 14 выпусков. Из них зрители канала «Культура» смогут узнать о питомцах парка и его сотрудниках.

«Факт приезда и съемок команды канала “Культура” — это признание вклада парка “Роева ручья” в просвещение и сохранение биоразнообразия. Во главе с бессменным ведущим Иваном Затевахиным, команда программы заглянула в тайны, истории и будни нашего парка», — отмечают в пресс-службе.

Посмотреть сюжеты о «Роевом ручье» можно будет осенью 2025 года на канале «Культура».