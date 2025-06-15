В России резко сократилось число пенсионеров

По состоянию на 1 апреля 2025 года число пенсионеров в России достигло почти 41 млн человек. Эти данные предоставлены системой Социального фонда РФ.
Согласно информации, приведенной РИА Новости, на указанную дату в стране зарегистрировано 40 961 000 пенсионеров, включая приблизительно 8 млн работающих.
Данные Соцфонда свидетельствуют, что на 1 января 2025 года в РФ насчитывалось 41 169 796 пенсионеров, что на 208 тыс. человек больше апрельских показателей.
В конце мая Соцфонд РФ сообщил, что женщины-пенсионеры в России в среднем получают более высокую пенсию, чем мужчины. При этом количество женщин-пенсионеров вдвое превышает численность мужчин.
Средняя ежемесячная пенсия федеральных госслужащих в РФ превысила 36 тыс. рублей. По данным на начало года, при выходе на пенсию по выслуге лет им также выплачивается доплата — около 15 тыс. рублей.