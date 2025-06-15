Красную «Волгу» 1983 года выпуска продают за 5,1 миллиона рублей в Иркутске

Как пишет владелец, легковую машину ГАЗ-24 он приобрёл в Тюменской области для постройки проекта. Автомобиль «разбирался до болта», отмечается в объявлении. Кузов «Волги» подвергался пескоструйной обработке, обрабатывался кислотными грунтами, покрашен внутри и снаружи, дно обработано антигравийным составом, весь крепёж цинковался, резиновые изделия заменены на новые, часть деталей реставрировалась, многое покупалось новым с хранения, некоторые детали эксклюзивные, сделаны под заказ вручную.