Красную «Волгу» 1983 года выпуска продают за 5,1 миллиона рублей в Иркутске. Объявление об этом опубликовано на популярном сайте для продажи автомобилей.
Как пишет владелец, легковую машину ГАЗ-24 он приобрёл в Тюменской области для постройки проекта. Автомобиль «разбирался до болта», отмечается в объявлении. Кузов «Волги» подвергался пескоструйной обработке, обрабатывался кислотными грунтами, покрашен внутри и снаружи, дно обработано антигравийным составом, весь крепёж цинковался, резиновые изделия заменены на новые, часть деталей реставрировалась, многое покупалось новым с хранения, некоторые детали эксклюзивные, сделаны под заказ вручную.
Салон тоже был обшит заново, выполнена полная шумоизоляция салона и багажника. Для отделки приборной панели использовался натуральный шпон дуба, установлена хорошая акустическая система для проигрывания музыки.
«Автомобиль делался для себя с душой, но сейчас готов стать отличным подарком и прекрасным дополнением в коллекцию», — подчёркивает владелец «Волги».
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