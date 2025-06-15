Вертолет разбился в Гималаях на севере Индии, все пассажиры погибли

Вертолет разбился в горах Гималаи на севере Индии. Все семь человек, включая пилота, погибли в результате авиакатастрофы. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщил телеканал NDTV.
Официальная причина крушения вертолета пока не озвучена. По предварительным данным, причиной могли стать неблагоприятные погодные условия.
Известно, что воздушное судно возвращалось из горной деревни Кедарнатх в индийском штате Уттаракханд, передает NDTV.
Это уже вторая авиакатастрофа за последнее время в Индии: 12 июня самолет Boeing 787−8 Dreamliner рухнул на жилой квартал Мелани, подняв в воздух большое облако черного дыма. Офицер индийской полиции сообщил, что воздушное судно упало на здание общежития для врачей.
Представители индийских правоохранительных органов сообщили, что никто из 242 пассажиров упавшего на Ахмедабад борта не выжил. Позднее они доложили, что нашли двух выживших. 14 июня стало известно, что число погибших в результате крушения самолета в индийском Ахмедабаде выросло до 274. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».