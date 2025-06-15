Вертолет разбился в Гималаях на севере Индии, все пассажиры погибли

Представители индийских правоохранительных органов сообщили, что никто из 242 пассажиров упавшего на Ахмедабад борта не выжил. Позднее они доложили, что нашли двух выживших. 14 июня стало известно, что число погибших в результате крушения самолета в индийском Ахмедабаде выросло до 274. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».