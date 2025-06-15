В 2024 году Молдова потеряла 42 000 жителей, по 115 за день — Ионицэ

«В 2024 году Республика Молдова потеряла 42 000 жителей. Это означает, что каждый день нас становилось на 115 человек меньше. Если тенденция сохранится, то всего за 10 лет мы потеряем эквивалент населения Кишинева», — отмечает эксперт.