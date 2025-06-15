В 2024 году Молдова потеряла 42 000 жителей, по 115 за день — Ионицэ

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. В Молдове катастрофически снижается численность населения, только за минувший год страна лишилась 42 000 человек, республику покидали 115 человек ежедневно — тревожные цифры в своем блоге представил экономист Вячеслав Ионицэ.
«В 2024 году Республика Молдова потеряла 42 000 жителей. Это означает, что каждый день нас становилось на 115 человек меньше. Если тенденция сохранится, то всего за 10 лет мы потеряем эквивалент населения Кишинева», — отмечает эксперт.
Он привел крайне удручающую статистику: из вышеназванной цифры чистая миграция составила в прошлом году 33 000 человек: «баланс глубоко отрицательный» Что касается последней пятилетки, то за это время Молдова лишилась 208 000 человек, это эквивалент населения таких городов, как Бельцы, Кагул, Унгены, Сороки и Оргеев вместе взятых!
Ситуацию усугубляет отрицательный естественный прирост. Как пишет Ионицэ, в прошлом году «разница между рождаемостью и смертностью составила 9000», а за последние пять лет — 55000 человек, «потеря, сопоставимая с полным исчезновением района».
За 25 лет, то есть, с 2000 года, Молдова потеряла миллион человек, то есть, одного из трех граждан: фактически проживающее в стране население уменьшилось с 3,37 миллиона до 2,38 миллиона человек.
«Естественный прирост в коллапсе: с 1999 года население постоянно сокращается из-за дефицита рождаемости. В совокупности за 25 лет родилось на 112 000 человек меньше, чем умерло», — пишет Вячеслав Ионицэ.
Он также обратил внимание на то, что первыми из Молдовы уезжают молодые люди. Самый высокий уровень эмиграции наблюдается в возрастной группе 20−29 лет, это 2,7% в 2024 году.
Эксперт отмечает, что депопуляция Молдовы представляет собой не только демографическую проблему, но экономический, социальный и кризис национальной безопасности. «Нет рабочей силы, нет рождаемости, нет надежды», — подводит итог Ионицэ.