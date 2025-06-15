Что такое когнитивное искажение? 5 ловушек ума, которые мешают вам жить прямо сейчас. Проверьте себя!

Иллюзия контроля — тоже социально обусловленное искажение. Оно критически важно для того, чтобы мы, люди, не стали массово сходить с ума. Когда происходят какие-то важные события, мы часто думаем, что можем повлиять на них. В реальности события происходят независимо от нас либо же меняются лишь незначительно при нашем участии. Например, глобальные изменения климата. По сути, от вас как от одного человека благоприятный исход этого события не зависит, даже если вы промываете тщательно каждый тетрапак и сдаёте его волонтёрам раздельного сбора отходов. Но, веря в то, что мы делаем мир лучше, мы избавляемся от большого экзистенциального ужаса. Его вселяют в нас последствия промышленного переворота, который наши предки устроили лет 300 назад. Мы не можем повлиять на действия давно умерших людей, поэтому предпочитаем раздельный сбор и электротранспорт. А казино и ставки на спорт буквально зависят от того, насколько сильна в вас иллюзия контроля над событиями.