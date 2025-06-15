Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в районе Сокольники (ВАО) планируется реорганизация территории площадью более двух гектаров в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект документа опубликован на официальном сайте московского правительства. Территория расположена между железнодорожными путями Ярославского и Ленинградского направлений Московской железной дороги, а также граничит с высокоскоростной магистралью — Третьим транспортным кольцом. Адрес участка: Сокольнический Вал, владение 37/10. «Большую часть участка отведут под строительство здания для размещения городской производственно-коммунальной базы, обслуживающей жилой фонд и дворовые территории района Сокольники», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. Площадь объекта превысит 5000 кв.м. Проект включает строительство подъездных дорог и парковочных зон для удобного доступа. Также запланировано благоустройство территории на участке 0,47 га. В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что это второй проект КРТ в Сокольниках. Первый запланирован на улице Маленковская, владение 30: там появятся жилые дома, а также инфраструктура — торговые и офисные центры, кафе и отделения банков.