Путин обратился к медработникам России с поздравительной речью

Путин поблагодарил всех работников здравоохранения за их преданность.
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских врачей с профессиональным праздником. Соответствующая информация находится на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских врачей с профессиональным праздником. Соответствующая информация находится на сайте Кремля.
Путин поблагодарил всех работников здравоохранения за их преданность.
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских врачей с профессиональным праздником. Соответствующая информация находится на сайте Кремля.