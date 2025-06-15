Йеменские хуситы ударили по инфраструктуре ЦАХАЛ в Тель-Авиве

В его посте говорится, что за минувшие сутки по территории Израиля было выпущено несколько гиперзвуковых баллистических ракет типа «Палестина-2». Отмечается и тот факт, что все боевые снаряды достигли своих целей. Известно, что атака проводилась в координации с Вооруженными силами (ВС) Ирана.