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Йеменские хуситы ударили по инфраструктуре ЦАХАЛ в Тель-Авиве

За минувшие сутки по Израилю выпущено несколько гиперзвуковых баллистических ракет.

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Источник: Комсомольская правда

Йеменские хуситы движения «Ансар Аллах» ударили по инфраструктуре израильского ЦАХАЛ в Тель-Авиве. Об этом сообщает представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа в Telegram-канале.

В его посте говорится, что за минувшие сутки по территории Израиля было выпущено несколько гиперзвуковых баллистических ракет типа «Палестина-2». Отмечается и тот факт, что все боевые снаряды достигли своих целей. Известно, что атака проводилась в координации с Вооруженными силами (ВС) Ирана.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль объявил о начале военной операции против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе нее планируется уничтожить ключевые объекты иранской ядерной программы.

Как KP.RU писал ранее, 15 июня ВВС Израиля нанесли масштабную серию ударов по Тегерану. Целями атак еврейских военных стали штаб-квартиры Минобороны Ирана.