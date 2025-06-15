Йеменские хуситы ударили по инфраструктуре ЦАХАЛ в Тель-Авиве

Йеменские хуситы движения «Ансар Аллах» ударили по инфраструктуре израильского ЦАХАЛ в Тель-Авиве. Об этом сообщает представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа в Telegram-канале.
В его посте говорится, что за минувшие сутки по территории Израиля было выпущено несколько гиперзвуковых баллистических ракет типа «Палестина-2». Отмечается и тот факт, что все боевые снаряды достигли своих целей. Известно, что атака проводилась в координации с Вооруженными силами (ВС) Ирана.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль объявил о начале военной операции против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе нее планируется уничтожить ключевые объекты иранской ядерной программы.
Как KP.RU писал ранее, 15 июня ВВС Израиля нанесли масштабную серию ударов по Тегерану. Целями атак еврейских военных стали штаб-квартиры Минобороны Ирана.