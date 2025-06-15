HH.ru: жители Башкирии больше всех экономят на покупках

67% жителей Башкирии тратят на шоппинг всего 5−10% от своей зарплаты, согласно данным опроса, проведенного hh.ru и сервисом заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping. Это самый высокий показатель бережливости среди регионов России, отмечается в сообщении. Еще 17% жителей региона выделяют на покупки от 11% до 20% зарплаты, а 6% опрошенных из республики тратят шопинг более половины доходов.
На втором месте по экономии — Пермский край и Санкт-Петербург, в которых 53% и 51% опрошенных соответственно ограничивают свои покупки 5−10% от зарплаты. В Москве 47% тратят на шопинг не больше десятой части зарплаты, и лишь 3% превышают половину своих доходов.
В среднем 5% россиян спускают на шоппинг больше половины зарплаты. Больше всего транжирят жители Челябинской области (12%), Нижегородской области и Красноярского края (по 9%).
В опросе участвовали 1700 россиян, которые в данный момент работают или рассматривают вакансии.