HH.ru: жители Башкирии больше всех экономят на покупках

На втором месте по экономии — Пермский край и Санкт-Петербург, в которых 53% и 51% опрошенных соответственно ограничивают свои покупки 5−10% от зарплаты. В Москве 47% тратят на шопинг не больше десятой части зарплаты, и лишь 3% превышают половину своих доходов.