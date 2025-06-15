Овчинский: здание для служб города построят в Сокольниках по программе КРТ

В районе Сокольники Восточного административного округа Москвы планируется реорганизация участка площадью более двух гектаров в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчински. Соответствующий проект решения размещен на сайте правительства Москвы.
Участок, подлежащий редевелопменту, находится между железнодорожными путями Ярославского и Ленинградского направлений Московской железной дороги и высокоскоростной городской магистралью Третьего транспортного кольца, по адресу: Сокольнический Вал, владение 37/10.
Основная часть территории будет использована для строительства здания городской производственно-коммунальной базы, которая будет обслуживать жилой фонд и дворовые территории района Сокольники.
«Площадь объекта превысит пять тысяч квадратных метров. Для удобного подъезда к базе построят новые дороги и организуют места для парковки транспорта. На части территории площадью 0,47 гектара проведут работы по благоустройству», — цитирует слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Это уже второй проект в Сокольниках, реализуемый в рамках КРТ. Первый проект запланирован на улице Маленковская, владение 30, где будут возведены жилые дома, включая объекты в рамках программы реновации. Также здесь появится необходимая инфраструктура, включая торговые и офисные центры, магазины, кафе и рестораны.
Кроме того, ранее Владислав Овчинский сообщил о реорганизации участка бывшей промзоны «Донские улицы» площадью 15,28 гектара в Южном административном округе. Здесь планируется строительство объектов для коммунальных услуг и создание качественной инфраструктуры для новых зданий. Общая площадь недвижимости составит 8,4 тысячи квадратных метров, включая новое здание для районного автодорожного предприятия и современные тепловые пункты.
Программа комплексного развития территорий направлена на создание многофункциональных городских кварталов на месте неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон. В настоящее время в Москве находится на разных стадиях реализации 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.