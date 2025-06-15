Овчинский: здание для служб города построят в Сокольниках по программе КРТ

Это уже второй проект в Сокольниках, реализуемый в рамках КРТ. Первый проект запланирован на улице Маленковская, владение 30, где будут возведены жилые дома, включая объекты в рамках программы реновации. Также здесь появится необходимая инфраструктура, включая торговые и офисные центры, магазины, кафе и рестораны.