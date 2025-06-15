Не сильно «ударит» по ЖКТ и кошельку: как приготовить вкусную окрошку и сэкономить

В среднем по России в этом сезоне набор продуктов для квасной окрошки подорожал на 15 процентов и составил 1228 рублей, а при пересчете на нужное для рецепта количество ингредиентов — 718 рублей, то есть выше на 14 процентов. Больше других прибавили в цене картофель, подорожавший до 100 рублей за килограмм, и редис — 80 рублей за 250 граммов. При этом слегка сбалансировать увеличение стоимости смогли яйца, стоимость десятка которых снизилась до 120 рублей.