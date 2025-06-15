Не сильно «ударит» по ЖКТ и кошельку: как приготовить вкусную окрошку и сэкономить

Спрос товаров для окрошки, по данным аналитиков, в конце мая вырос на 20 процентов. С чем это может быть связано и как сделать блюдо максимально диетическим, выясняла «Вечерняя Москва».
Окрошка — традиционный и один из любимых россиянами суп, который неизменно возвращается в рацион каждое лето. Как правило, в его состав входят хлебный квас, свежие огурцы, укроп, зеленый лук, яйцо и сметана.
В среднем по России в этом сезоне набор продуктов для квасной окрошки подорожал на 15 процентов и составил 1228 рублей, а при пересчете на нужное для рецепта количество ингредиентов — 718 рублей, то есть выше на 14 процентов. Больше других прибавили в цене картофель, подорожавший до 100 рублей за килограмм, и редис — 80 рублей за 250 граммов. При этом слегка сбалансировать увеличение стоимости смогли яйца, стоимость десятка которых снизилась до 120 рублей.
Существует несколько вариантов окрошки, которые, по словам диетолога Виктории Безнебеевой, помогут сделать блюдо диетическим и полезным.
— Так, вместо кваса можно использовать кефир, добавить куриную грудку вместо колбасы, исключить картофель, а также заменить майонезную заправку на свежую зелень или горчицу с небольшим количеством масла. Таким образом, блюдо останется сытным, но не сильно «ударит» по ЖКТ, — отметила она.
Чем лучше заправлять окрошку.
Кроме того, можно немного сэкономить на ингредиентах. Скажем, тот же квас заменить газированной водой — блюдо обойдется на 20 процентов дешевле. Впрочем, для людей с чувствительным пищеварением такой рецепт может не подойти. Поэтому всегда следует помнить об особенностях своего организма.
— Окрошкой не стоит увлекаться. Средняя порция блюда не должна превышать 350−400 граммов. Иначе вы рискуете набрать не только лишние килограммы, но и ощутить изжогу, а в некоторых случаях — испытать расстройство желудка, — добавила диетолог.
Разнообразить блюдо также можно, заменив рыбой курицу или колбасу. Кстати, изначально окрошка считалась рыбным блюдом. Лучше всего подойдут нежирные сорта — судак, горбуша или треска. А если удастся купить рыбу по акции, блюдо обойдется на 10 процентов дешевле, чем при классическом варианте приготовления.
«ВМ» также узнала у шеф-повара Алексея Логинова топ-3 самых необычных рецептов этого блюда. По словам эксперта, блюдо можно сделать более легким, если заменить картошку и убрать мясные ингредиенты.