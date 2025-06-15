Путин поздравил российских врачей с Днем медицинского работника

Путин поздравил с Днем медицинского работника.
Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он выразил благодарность работникам сферы за их труд и преданность профессии.
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«Хочу поздравить всех, кто выбрал эту трудную, но крайне нужную, благородную профессию. Этот праздник — замечательная возможность для всех граждан России, для миллионов людей сказать спасибо нашим докторам, фельдшерам, медицинским сестрам, нянечкам за преданность своей высокой миссии, за компетентность, талант и отзывчивость», — отметил глава РФ. Обращение российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.
Путин подчеркнул, что независимо от места работы — будь то крупный федеральный центр, районная поликлиника, скорая помощь или прифронтовой госпиталь — все медики ответственно исполняют свой долг и пользуются большим уважением в обществе. Особое внимание президент уделил роли врачей во время пандемии коронавируса, отметив их профессионализм и готовность к самопожертвованию. По словам главы государства, вклад медиков в борьбу с инфекцией останется в истории страны.
Отдельные слова благодарности Путин адресовал медицинским работникам, участвующим в специальной военной операции. Он отметил их героизм при спасении раненых и проведение сложных операций в условиях повышенного риска. Президент также подчеркнул важность постоянного профессионального роста медиков, освоения новых технологий и сохранения традиций российской медицины.
День медицинского работника был учрежден как официальный праздник в 1980 году согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР. До этого торжественные мероприятия в честь представителей медицинской сферы проводились неофициально. В настоящее время данная дата отмечается не только в России, но и в ряде других стран, среди которых — Молдова, Армения и Беларусь.