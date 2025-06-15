Путин поздравил российских врачей с Днем медицинского работника

День медицинского работника был учрежден как официальный праздник в 1980 году согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР. До этого торжественные мероприятия в честь представителей медицинской сферы проводились неофициально. В настоящее время данная дата отмечается не только в России, но и в ряде других стран, среди которых — Молдова, Армения и Беларусь.