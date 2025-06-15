В Свердловском районе появится новый общественный центр на Муромской

По информации городского УКСа, заключен муниципальный контракт на разработку ПСД и капремонт здания на Муромской, 24. Объект должен быть сдан в 2026 году. Сейчас здесь продолжается обследование здания.
После ремонта в двухэтажном типовом здании разместится учреждение дополнительного образования, где дети будут заниматься проектированием и сборкой БПЛА, 3D-моделированием, дизайном. Часть помещений получат школа искусств и общественный центр с актовым залом. В здание будет обеспечен доступ маломобильных граждан.