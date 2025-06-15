В Ростовском зоопарке вылупились семь птенцов черного лебедя

В Ростовском зоопарке эти птицы размножаются дважды в год. Первая кладка появляется ранней весной, вторая — в ноябре. У ростовской пары черных лебедей есть интересная особенность. За несколько дней до вылупления птенцов самец прогонят самку из гнезда, и сам насиживает яйца.