В Ростовском зоопарке вылупились семь птенцов черного лебедя

В Ростовском зоопарке у черных лебедей вылупились семь птенцов. Видео молодняка организация разместила в своей группе в социальных сетях.
Лебедята появились на свет в начале июня. После того, как птенцы вылупились, зоологи провели их клинический осмотр. Молодняк оказался здоров!
Родителями птенцов стали Лада и Ледис. Самка черного австралийского лебедя считается долгожителем: ей 32 года! Примечательно, что в природе эти птицы живут около 20 лет, но в неволе значительно дольше.
Ростовский самец гораздо моложе своей «супруги» — ему 18 лет. Но разница в возрасте не помешала птицам стать претендентами на звание «Любимая пара в зоопарке» в прошлом году.
Известно, что пары у черных лебедей складываются на всю жизнь. Самец и самка даже птенцов высиживают по очереди.
В Ростовском зоопарке эти птицы размножаются дважды в год. Первая кладка появляется ранней весной, вторая — в ноябре. У ростовской пары черных лебедей есть интересная особенность. За несколько дней до вылупления птенцов самец прогонят самку из гнезда, и сам насиживает яйца.