Банк доказал в суде, что слишком настырный клиент не может рассчитывать на бонусы

Как именно следует пользоваться преимуществами, которые предоставляет банк в знак расположения к клиенту, разъяснили судьи. Вкладчик получил в качестве награды право бесплатно пользоваться услугами вип-залов вокзалов и аэропортов, а когда эта услуга была аннулирована, попытался оспорить «произвол» в суде, но в итоге потерпел фиаско.
Как стало известно «МК», успешный врач-стоматолог в сентябре 2023 года заключил договор с банком, получил кредитную карту, а в качестве приятного бонуса — право на бесплатный проход в залы ожидания транспортных узлов для особо важных персон. Медик много путешествовал, поэтому для него такая привилегия была весьма кстати. До марта 2024 года он успел побывать в Новой Каледонии, Вануату, Иордании, Сенегале, пользуясь при этом правом обслуживания в вип-зоне. А весной банк неожиданно отключил приятную опцию. В кредитном учреждении аргументировали свое решение некими подозрениями. Банковские служащие нашли на сайте объявлений предложения о продаже доступа в бизнес-залы. Кроме того, они обратили внимание, что врач крайне мало пользовался картой по прямому назначению: складывалось впечатление, будто он оформил ее только для комфортного прохода через аэропорты.
Мужчина не согласился с таким решением банка. Он подал иск в мировой суд 92-го участка района Отрадное. Стоматолог требовал оплатить ему посещение вип-залов в марте на сумму 7500 рублей, а также моральный вред в размере 10 тысяч рублей — поскольку в апреле-мае при полете в Австралию ему пришлось оплачивать удобства в аэропортах за свой счет.
Мировой суд встал на сторону гражданина, снизив размер морального вреда до 3000 рублей. Но банк обжаловал это решение в апелляционной инстанции Бутырского суда. И там доводы кредитной организации сочли убедительными. Банковские служащие пояснили, что привилегия предоставляется на безвозмездной основе. Банк имеет право отменить ее, если сочтет, что клиент не является активным пользователем карты — причем, финансисты определяют это самостоятельно. Что касается жалобы истца на необходимость самостоятельно оплачивать вип-зал, то эта услуга в принципе не является обязательной или вынужденной, поэтому о моральном вреде говорить не приходится. И в апелляции решение в пользу врача было отменено. Он попытался оспорить вердикт во Втором кассационном суде, однако и там не получил поддержки.