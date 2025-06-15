Банк доказал в суде, что слишком настырный клиент не может рассчитывать на бонусы

Как стало известно «МК», успешный врач-стоматолог в сентябре 2023 года заключил договор с банком, получил кредитную карту, а в качестве приятного бонуса — право на бесплатный проход в залы ожидания транспортных узлов для особо важных персон. Медик много путешествовал, поэтому для него такая привилегия была весьма кстати. До марта 2024 года он успел побывать в Новой Каледонии, Вануату, Иордании, Сенегале, пользуясь при этом правом обслуживания в вип-зоне. А весной банк неожиданно отключил приятную опцию. В кредитном учреждении аргументировали свое решение некими подозрениями. Банковские служащие нашли на сайте объявлений предложения о продаже доступа в бизнес-залы. Кроме того, они обратили внимание, что врач крайне мало пользовался картой по прямому назначению: складывалось впечатление, будто он оформил ее только для комфортного прохода через аэропорты.