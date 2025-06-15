Омбудсмен Морозова призвала не платить деньги ВСУ, пытаясь спасти пленных

— Наши ребята попадают в плен, ВСУ начинают вымогать деньги и звонить родственникам. Мы понимаем, что там есть признаки насильственного воздействия. Хочу заверить граждан: никакие финансы не решат вопрос о возвращении из плена. Необходимо набраться терпения и ждать, — рассказала Морозова в разговоре с РИА Новости.