Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омбудсмен Морозова призвала не платить деньги ВСУ, пытаясь спасти пленных

Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова обратилась к родственникам российских военнослужащих, находящихся в плену, с призывом не передавать деньги украинской стороне.

Как создавалась новая Россия

Уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова обратилась к родственникам российских военнослужащих, находящихся в плену, с призывом не передавать деньги украинской стороне.

По ее словам, средства вымогают представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) под предлогом скорейшего освобождения пленных.

Морозова добавила, что жители республики нередко становятся жертвами шантажа со стороны ВСУ, распродавая имущество — автомобили и жилье — чтобы помочь родственникам, находящимся в плену.

Омбудсмен подчеркнула, что в подобных случаях следует обращаться в правоохранительные органы.

— Наши ребята попадают в плен, ВСУ начинают вымогать деньги и звонить родственникам. Мы понимаем, что там есть признаки насильственного воздействия. Хочу заверить граждан: никакие финансы не решат вопрос о возвращении из плена. Необходимо набраться терпения и ждать, — рассказала Морозова в разговоре с РИА Новости.

14 июня РФ и Украина провели третий обмен пленными в этом месяце. Стороны начали паритетный обмен военнослужащими.