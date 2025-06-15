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Жителей трех районов Воронежской области предупредили о плановых отключениях света

С 16 по 19 июня в трех районах Воронежской области пройдут плановые отключения электроэнергии.

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Источник: Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте «Россети Центр».

Отключения будут кратковременными и затронут разные населённые пункты в утренние и дневные часы — с 08:00, 09:00 и 14:00. График выглядит следующим образом:

Понедельник, 16 июня.

Аннинский район: поселок городского типа Анна, поселки Гусевка 2-я, Николаевка, Новоникольский, Петровка, Сергеевка, села Архангельское и Островки.

Вторник, 17 июня.

Аннинский район: пгт Анна;Воробьёвский район: село Рудня;Ольховатский район: слобода Шапошникова.

Среда, 18 июня.

Воробьёвский район: село Берёзовка;Ольховатский район: посёлок Большие Базы, слобода Шапошникова.

Четверг, 19 июня.

Аннинский район: пгт Анна;Ольховатский район: слобода Неровновка, хутора Кошарный и Родина Героя, посёлок Большие Базы, р.п. Ольховатка, посёлок Заболотовка.

Уточнённую информацию по конкретным адресам и времени отключений можно найти на сайте «Россети Центр».