Жителей трех районов Воронежской области предупредили о плановых отключениях света

Об этом сообщается на официальном сайте «Россети Центр».
Отключения будут кратковременными и затронут разные населённые пункты в утренние и дневные часы — с 08:00, 09:00 и 14:00. График выглядит следующим образом:
Понедельник, 16 июня.
Аннинский район: поселок городского типа Анна, поселки Гусевка 2-я, Николаевка, Новоникольский, Петровка, Сергеевка, села Архангельское и Островки.
Вторник, 17 июня.
Аннинский район: пгт Анна;Воробьёвский район: село Рудня;Ольховатский район: слобода Шапошникова.
Среда, 18 июня.
Воробьёвский район: село Берёзовка;Ольховатский район: посёлок Большие Базы, слобода Шапошникова.
Четверг, 19 июня.
Аннинский район: пгт Анна;Ольховатский район: слобода Неровновка, хутора Кошарный и Родина Героя, посёлок Большие Базы, р.п. Ольховатка, посёлок Заболотовка.
Уточнённую информацию по конкретным адресам и времени отключений можно найти на сайте «Россети Центр».