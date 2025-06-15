В Сети появились кадры попадания иранской ракеты в здание в Бат-Яме, городе к югу от Тель-Авива.
В результате атаки погибли три человека. Несколько соседних домов получили серьезные повреждения, на месте работают пожарные расчеты. Кадры публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Город Бат-Ям расположен в Тель-Авивском округе. По последним данным, число пострадавших достигло 137 человек: шестеро получили тяжелые ранения, 19 — средней степени тяжести, остальные — легкие. Служба скорой помощи также сообщила, что среди троих погибших в результате атаки в Бат-Яме и Реховоте — 10-летний ребенок и две женщины.
В нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению израильской армии, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов страны после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.
Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».