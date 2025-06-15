Фальков рассказал, когда вузы перейдут на новую модель образования

«Мы третий год сейчас работаем (над этой инициативой. — Прим. ред.), если говорить с момента обсуждения идеи. Я думаю, что в течение ближайших двух лет мы эту работу в основном завершим», — сказал министр.
Другие заявления Фалькова:
- переход коснется всех университетов;готов проект изменений в законодательство;
- инициативу поддерживают профессиональное сообщество и работодатели;
- также ее позитивно воспринимают в обществе.
Новая модель образования
Систему высшего образования совершенствуют по указу президента. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в нем участвуют шесть ведущих вузов:
- Московский авиационный институт;
- МИСИС;
- МПГУ;
- Балтийский федеральный университет;
- Санкт-Петербургский горный университет;
- Томский государственный университет.
В рамках «пилота»:
- студенты получают базовое и специализированное высшее образование;
- аспирантура стала отдельным видом профессионального образования;
- она нацелена на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.