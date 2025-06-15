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Фальков рассказал, когда вузы перейдут на новую модель образования

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования в течение двух лет, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

«Мы третий год сейчас работаем (над этой инициативой. — Прим. ред.), если говорить с момента обсуждения идеи. Я думаю, что в течение ближайших двух лет мы эту работу в основном завершим», — сказал министр.

Другие заявления Фалькова:

  • переход коснется всех университетов;готов проект изменений в законодательство;
  • инициативу поддерживают профессиональное сообщество и работодатели;
  • также ее позитивно воспринимают в обществе.

Новая модель образования

Систему высшего образования совершенствуют по указу президента. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в нем участвуют шесть ведущих вузов:

  • Московский авиационный институт;
  • МИСИС;
  • МПГУ;
  • Балтийский федеральный университет;
  • Санкт-Петербургский горный университет;
  • Томский государственный университет.

В рамках «пилота»:

  • студенты получают базовое и специализированное высшее образование;
  • аспирантура стала отдельным видом профессионального образования;
  • она нацелена на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.