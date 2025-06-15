Роскачество запустит серию проверок безглютеновых продуктов

Роскачество проверит безглютеновые продукты.
Роскачество начнет национальную сертификацию и масштабные проверки безглютеновых продуктов на российском рынке. Об этом сообщил глава организации Максим Протасов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
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«До недавнего времени на российском рынке работали международные сертификаторы, которые проводили проверки и определяли безглютеновую продукцию. Сейчас они не осуществляют деятельность в нашей стране, поэтому Роскачество решило создать национальную систему сертификации продукции без глютена», — заявил Протасов. Его слова передает ТАСС.
Он уточнил, что Роскачество будет проводить веерные исследования продукции и выдавать соответствующие сертификаты. По его словам, это позволит защитить интересы тех потребителей, для которых наличие глютена в продуктах питания может представлять существенную опасность для здоровья. Национальная система контроля должна повысить прозрачность рынка и гарантировать достоверность маркировки товаров.
Ранее в Роскачестве рассказали, где чаще всего встречаются псевдоорганические продукты. В организации предупредили, что почти 90% данной продукции в стране реализуются через маркетплейсы.