Роскачество запустит серию проверок безглютеновых продуктов

Он уточнил, что Роскачество будет проводить веерные исследования продукции и выдавать соответствующие сертификаты. По его словам, это позволит защитить интересы тех потребителей, для которых наличие глютена в продуктах питания может представлять существенную опасность для здоровья. Национальная система контроля должна повысить прозрачность рынка и гарантировать достоверность маркировки товаров.