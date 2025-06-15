Новые площадки фестиваля «Сады и цветы» открылись в центре Москвы

«Ландшафтный фестиваль “Сады и цветы” формирует комфортное городское пространство нового типа — места для спокойного отдыха, визуального вдохновения и природной терапии. Его участники создают выставочные сады с продуманными ландшафтными решениями, арт-объектами и флористическими инсталляциями, которые приглашают москвичей и гостей столицы иначе взглянуть на мегаполис. В течение этого сезона в столице появится около 70 цветочных площадок. Для их оформления будет использовано более 500 тыс. растений. Все площадки фестиваля открыты для свободного посещения», — отметили в пресс-службе.