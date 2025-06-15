Новые площадки фестиваля «Сады и цветы» открылись в центре Москвы

«В столице в рамках проекта “Лето в Москве” продолжается фестиваль “Сады и цветы”. Его цветущие площадки открылись на Новом Арбате, а также возле Российской государственной библиотеки. Они создают атмосферу отдыха, уюта и природной гармонии в самом центре города», — говорится в сообщении.
Так, на обеих сторонах Нового Арбата появились необычные двухэтажные сады, подчеркивающие динамичный облик улицы и одновременно являющиеся местом для прогулок.
На нечетной стороне установили уникальный двухуровневый тоннель с вертикальным озеленением. На его крыше растут фотинии, олеандры, бересклеты, нандины и бамбуки, а вдоль пешеходной зоны высажены розы, гортензии, многолетники и злаки. От шума дороги горожан защищают стены из бело-зеленых ампельных растений — плектрантусов, плющей и белоснежных петуний, которые создают ощущение камерности и уюта. Архитектурная идея вдохновлена знаменитыми домами-книжками, ставшими символом улицы: узкие фрагменты крыши тоннеля расходятся веером, напоминая раскрытую книгу.
Как указано, на четной стороне Нового Арбата горожане могут полюбоваться садом с каплевидными белоснежными конструкциями, которые создают многоуровневое пространство. На нижнем ярусе — цветущий ковер из многолетников, а на самых верхних — кроны бересклетов, кленов, яблонь и боярышников. Свет рассеивается через ажурные перекрытия и придает саду легкость, создавая особую атмосферу для неспешной прогулки или короткой передышки.
Библиотечный сад снова открылся у здания Российской государственной библиотеки — одной из крупнейших в мире. Из многолетников и можжевельников там высажены ливанские кедры, дланевидные клены, горные сосны, падубы и рододендроны. За счет ярусной посадки растений создается эффект настоящего леса. Сдержанная палитра и природное оформление подчеркивают архитектурную строгость фасада библиотеки и создают атмосферу уединения и спокойствия, где посетители могут укрыться от городской суеты, почитать или просто отдохнуть.
Уточняется, что площадка на Цветном бульваре оформлена в стилистике цирка. Особое внимание привлекает «Босоногая тропа» — стометровая дорожка из округлой гальки, сыпучего песка и дерева, по которой можно пройти босиком. По периметру тропы установлены перголы с разноцветными крышами, создающими мозаичные тени. Центром маршрута стал любимец гостей — четырехметровый надувной слон.
«Ландшафтный фестиваль “Сады и цветы” формирует комфортное городское пространство нового типа — места для спокойного отдыха, визуального вдохновения и природной терапии. Его участники создают выставочные сады с продуманными ландшафтными решениями, арт-объектами и флористическими инсталляциями, которые приглашают москвичей и гостей столицы иначе взглянуть на мегаполис. В течение этого сезона в столице появится около 70 цветочных площадок. Для их оформления будет использовано более 500 тыс. растений. Все площадки фестиваля открыты для свободного посещения», — отметили в пресс-службе.