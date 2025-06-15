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Временные ограничения ввели в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска

В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

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В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII), Казань (UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), — говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

8 июня из-за обрушившейся непогоды терминал A аэропорта Внуково начало подтапливать. Оказались задержаны несколько рейсов, в том числе в Нальчик, Псков и Санкт-Петербург.

Днем ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Шереметьево. Позже в пресс-службе сообщили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.