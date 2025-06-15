Лукашенко обратился к медикам Беларуси, сказав о доступности оказания медпомощи

Также президент обратил внимание на то, что в Беларуси выстроена и функционирует доступная и эффективная система оказания медпомощи. И заметил, что систему здравоохранения в республике выстроили благодаря усилиям многих поколений белорусских медиков. Лукашенко сказал, что белорусы гордятся тем, что были сохранены и развиваются как традиционные, так и новые направления в сфере здравоохранения. И сказал об инновационных методах лечения.