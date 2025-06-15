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Лукашенко обратился к медикам Беларуси, сказав о доступности оказания медпомощи

Лукашенко обратился к медработникам Беларуси.

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Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился ко всем медработникам страны, сообщила пресс-служба президента.

Так 15 июня белорусским лидером были направлены поздравления с Днем медицинских работников. Лукашенко отметил, что в этот день чествуют людей одной из самых благородных профессий. Как он отметил, медиками становятся по зову сердца, осознавая, что эта профессия беспрецедентной самоотдачи, а также терпения и ежедневного кропотливого труда.

Также президент обратил внимание на то, что в Беларуси выстроена и функционирует доступная и эффективная система оказания медпомощи. И заметил, что систему здравоохранения в республике выстроили благодаря усилиям многих поколений белорусских медиков. Лукашенко сказал, что белорусы гордятся тем, что были сохранены и развиваются как традиционные, так и новые направления в сфере здравоохранения. И сказал об инновационных методах лечения.

— Строим больницы и поликлиники, приобретаем современное оборудование, успешно осваиваем в каждом уголке Беларуси инновационные методы диагностики и лечения для повышения качества жизни людей, — прокомментировал глава страны.

Обратившись к белорусским медикам, Александр Лукашенко заметил, что сегодня перед ними ставятся глобальные задачи. И пояснил, что белорусским медикам следует, не снижая темпов проведения актуальных научных исследований, заниматься внедрением передовых технологий, а также растить молодых специалистов, которые станут достойными продолжателями лучших традиций отечественной медицины.

Кроме того, белорусский президент предупредил чиновников за падеж скота в Беларуси: «Уж я вам головы поснимаю точно!».

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