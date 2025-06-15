В Омске впервые пройдет российско-китайский форум Made in China 2025

С 16 по 17 июня в Омске впервые пройдет совместный форум с КНР Made in China 2025. Как отмечают организаторы, мероприятие позволит получить омскому и китайскому бизнесу новые возможности для выхода на международную арену. Форум пройдет в Конгресс-холле.
Встреча включает деловую программу и выставку достижений китайской промышленности, где будут представлены новейшие разработки и технологические решения. Для китайских пратнеров будет проведена презентация инвестиционных возможностей Омской области.
Как сообщили в минэкономразвития Омской области, организаторы считают, что форум предоставит омскому бизнесу возможности для выхода на китайские рынки и позволит установить прямые контакты с представителями китайского бизнеса и власти.
Подробнее ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться на участие можно здесь.