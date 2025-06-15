Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения введены в трех российских аэропортах

Прием и выпуск самолетов ограничили в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в воздушных гаванях Ижевска, Казани и Нижнекамска, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его информации, соответствующие ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов пассажирских самолетов.

Кроме того, Артем Кореняко добавил, что в настоящее время экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, накануне сообщалось, что Министерство транспорта России и Росавиация устанавливают причины неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на нескольких рейсах между Антальей и Внуково.