Временные ограничения введены в трех российских аэропортах

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в воздушных гаванях Ижевска, Казани и Нижнекамска, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его информации, соответствующие ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов пассажирских самолетов.
Кроме того, Артем Кореняко добавил, что в настоящее время экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, накануне сообщалось, что Министерство транспорта России и Росавиация устанавливают причины неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на нескольких рейсах между Антальей и Внуково.