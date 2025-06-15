В аэропортах трех городов ввели ограничения

Воздушные гавани Ижевска, Казани, Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи воздушных судов, а также авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов самолетов.