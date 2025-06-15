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В аэропортах трех городов ввели ограничения

Временные ограничения, как проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, введены на работу аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска.

Как создавалась новая Россия

Временные ограничения, как проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, введены на работу аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска.

В телеграм-канале он уточнил: ограничения введены с целью обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Воздушные гавани Ижевска, Казани, Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи воздушных судов, а также авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов самолетов.

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