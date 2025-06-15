Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником

«Сегодня вы продолжаете дело предшественников, с честью выполняете свою благородную миссию. Всегда находитесь на передовой, стоите на страже здоровья и жизни миллионов людей. Ежедневно проявляете милосердие и гуманизм, помогаете пациентам справляться с самыми сложными испытаниями. Ваш самоотверженный труд требует глубоких знаний, опыта, безграничной преданности призванию и достоин искренних слов благодарности», — отметил Мишустин, пожелав работникам и ветеранам здравоохранения успехов, крепкого здоровья и всего самого хорошего.