Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни являются ключевой национальной целью, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем медработника.
Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который в этом году отмечается в воскресенье 15 июня.
«Сохранение населения, укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни являются ключевой национальной целью, обозначенной президентом страны», — отметил Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.
Российский премьер отметил, что профессия медработника была и остается одной из самых почетных и востребованных. Он напомнил, что многие отечественные ученые навсегда вписали свои имена в историю, внесли неоценимый вклад в науку, совершили прорывные открытия, разработали вакцины, антибиотики, новаторские методики лечения.
«Сегодня вы продолжаете дело предшественников, с честью выполняете свою благородную миссию. Всегда находитесь на передовой, стоите на страже здоровья и жизни миллионов людей. Ежедневно проявляете милосердие и гуманизм, помогаете пациентам справляться с самыми сложными испытаниями. Ваш самоотверженный труд требует глубоких знаний, опыта, безграничной преданности призванию и достоин искренних слов благодарности», — отметил Мишустин, пожелав работникам и ветеранам здравоохранения успехов, крепкого здоровья и всего самого хорошего.
Он добавил, что власти ведут системную работу по повышению доступности и качества медпомощи, модернизации инфраструктуры.
«Для ее достижения ведется системная работа по повышению доступности и качества медицинской помощи, модернизации инфраструктуры, развитию профилактики и телемедицины. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий, расширению кадрового потенциала отрасли, подготовке высококвалифицированных специалистов», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина РФ.