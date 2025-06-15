Права не вернут просто так: ГСБДД разъяснила порядок возврата водительского удостоверения после лишения

В Государственной службе безопасности дорожного движения (ГСБДД) официально опровергли подобные слухи и напомнили: возвращение водительского удостоверения — это не формальность, а полноценная процедура.
Если водитель был лишён прав по решению суда, то после окончания установленного срока ему придётся пройти ряд обязательных шагов:
- медицинское освидетельствование;
- подготовительные курсы по ПДД;
- сдача теоретического и практического экзаменов.
Только после выполнения всех этих условий можно будет получить новое национальное водительское удостоверение.
Что касается случаев утери водительских прав, то здесь ситуация иная. При потере документа экзамены сдавать не нужно — достаточно пройти установленную процедуру восстановления, и удостоверение будет выдано повторно.