Права не вернут просто так: ГСБДД разъяснила порядок возврата водительского удостоверения после лишения

Vaib.uz (Узбекистан. 15 июня). В последнее время в социальных сетях всё чаще распространяется информация о том, что после вступления в силу новой бальной системы лишённые водительских прав смогут получить их обратно автоматически — якобы по истечении срока лишения, без дополнительных требований. Однако такие утверждения не соответствуют действительности.