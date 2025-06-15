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Временные ограничения введены в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска

Для обеспечения безопасности полетов экипажи ВС, службы аэропортов и авиадиспетчеры принимают все необходимые меры.

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Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 15 июня, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, а также пассажиров, введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Ижевск; Казань; Нижнекамск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — сообщает представитель Росавиации в Telegram-канале.

В настоящее время для обеспечения безопасности полетов экипажи воздушных гаваней, службы аэропортов и авиадиспетчеры принимают все необходимые меры. В случае возникновения вопросов обращайтесь на стойку информации или к авиадиспетчеру.

Как KP.RU писал ранее, поздним вечером 14 июня также были введены временные ограничения в аэропорту «Грабцево» в Калуге.