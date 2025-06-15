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Трамп: США могут с легкостью завершить конфликт между Ираном и Израилем

Трамп предупредил Иран об опасности атаковать США каким-либо образом.

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Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон «с легкостью» может обеспечить соглашение между Израилем и Ираном и завершить «кровавый конфликт» между двумя странами.

«Мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить этому кровавому конфликту конец!» — написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.

Тем не менее Трамп отметил, что если Тегеран атакует США каким-либо образом, то Вашингтон обрушит на него «всю мощь» своих вооруженных сил «в невиданных ранее масштабах».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран якобы два раза предпринимал попытки физической ликвидации Трампа. Однако американский лидер тогда отметил, что Вашингтон не имеет никакого отношения к последнему нападению Израиля на Иран.