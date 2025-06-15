В России обозначили сроки перехода на новую систему высшего образования

По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, российские университеты в большинстве своем перейдут на обновленную систему высшего образования в течение двух лет, об этом сообщает РИА Новости.
То есть ожидается, что большинство российских высших учебных заведений внедрят новую образовательную модель в ближайшие два года.
Новая модель предполагает отказ от существующей системы «бакалавриат-магистратура» и введение двух уровней высшего образования: базового и специализированного. Базовое высшее образование будет предоставлять полноценную подготовку специалиста и длиться от четырех до шести лет, в зависимости от направления. Аспирантура же станет отдельным видом профессионального образования, ориентированным на подготовку научно-педагогических кадров.