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Лукашенко посоветовал есть только запеченную картошку и пюре, чтобы не толстеть

Лукашенко сказал, в каком виде нужно есть картошку, чтобы не толстеть.

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Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал есть только запеченную картошку и пюре, чтобы не толстеть, сообщила пресс-служба президента.

Во время рабочей командировки в Гродненскую область белорусский лидер посетил предприятие «Беллакт», где среди прочего была затронута тема картофеля. И Лукашенко сказал белорусам, что не следует слишком часто есть картошку, из-за риска потолстеть.

— Если мы будем есть картошку, как пишем в «тиктоках», то худенькими не будем, — предупредил глава страны.

При этом Лукашенко сказал, что для пользы фигуре стоит есть картошку не чаще пары раз в неделю и в определенном виде.

— Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре, — уточнил белорусский президент.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко сказал белорусам не слишком часто есть картошку: «Если мы будем есть картошку, то худенькими не будем».

А еще 15 июня Александр Лукашенко обратился к медикам Беларуси, сказав о доступности оказания медпомощи.