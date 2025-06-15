Более 10 миллионов россиян не могут вылететь за рубеж этим летом

На официальном интернет-ресурсе Федеральной службы судебных приставов ранее стал доступен реестр граждан, не исполняющих обязательства по выплате алиментов. По словам руководителя ведомства Дмитрия Аристова, информация о неплательщиках алиментов будет находиться в открытом доступе до полного погашения ими долговых обязательств. Верховный суд ранее предлагал дать возможность платить долги с алиментов в твердой сумме, передает РАПСИ.