Более 10 миллионов россиян не могут вылететь за рубеж этим летом

Из-за долго более 10 миллионов россиян не могут вылететь из страны.
Более 10 миллионов россиян не могут вылететь за границу этим летом из-за производственных процессов в их сторону по долгам. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
«По состоянию на 1 июня 2025 года временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации действовало в рамках 10,2 млн исполнительных производств, в том числе 495 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов», — сообщили в ФССП. Сообщение передает ТАСС.
По данным службы, за первые пять месяцев этого года должники перечислили по долгам 51,9 млрд рублей. Из этой суммы 675,5 млн рублей составили выплаты по алиментам.
Временное ограничение права на выезд применяется судебными приставами в отношении граждан и организаций, не исполнивших требования судебных решений и иных органов. Эта мера призвана стимулировать исполнение обязательств по долгам и иным выплатам.
На официальном интернет-ресурсе Федеральной службы судебных приставов ранее стал доступен реестр граждан, не исполняющих обязательства по выплате алиментов. По словам руководителя ведомства Дмитрия Аристова, информация о неплательщиках алиментов будет находиться в открытом доступе до полного погашения ими долговых обязательств. Верховный суд ранее предлагал дать возможность платить долги с алиментов в твердой сумме, передает РАПСИ.