Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения ввели в аэропортах трех российских городов

В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Как создавалась новая Россия
Источник: РИА "Новости"

Он разъяснил, что мера связана с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушные гавани трех российских городов временно не принимают и не отправляют рейсы, указал Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул он в посте.

До этого временные ограничения на вылет и прием воздушных судов вводились в аэропорту Тамбова.

Еще раньше аналогичный шаг был предпринят в аэропорту Калуги.