В Енисейском районе любопытный медведь через забор «приглядывал» за курами

В Красноярском крае медведь пришел в село Епишино Енисейского района и напугал местных жителей, сообщает местное издание «Енисей-Информ».
Жители села сфотографировали зверя, который, опершись на забор, наблюдает за гуляющими во дворе курами.
«С виду милая картинка: любопытный мишка смотрит через забор на курочек. Сегодня утром его сфотографировали на улице Спортивной», — сообщает издание.
Люди боятся выходить из дома, так как медведи третий день «оккупируют» их село. Звери свободно ходят по улицам.
«Полиция приезжает, но пока единственное, что остаётся епишинцам, — смотреть в оба», — сообщает издание.