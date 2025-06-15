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В Енисейском районе любопытный медведь через забор «приглядывал» за курами

В Красноярском крае медведь пришел в село Епишино Енисейского района и напугал местных жителей.

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Источник: Соцсети

В Красноярском крае медведь пришел в село Епишино Енисейского района и напугал местных жителей, сообщает местное издание «Енисей-Информ».

Жители села сфотографировали зверя, который, опершись на забор, наблюдает за гуляющими во дворе курами.

«С виду милая картинка: любопытный мишка смотрит через забор на курочек. Сегодня утром его сфотографировали на улице Спортивной», — сообщает издание.

Люди боятся выходить из дома, так как медведи третий день «оккупируют» их село. Звери свободно ходят по улицам.

«Полиция приезжает, но пока единственное, что остаётся епишинцам, — смотреть в оба», — сообщает издание.