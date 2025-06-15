Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Католики отмечают праздник Святой Троицы

По традиции католические верующие отмечают день Святой Троицы более чем через пятьдесят дней после Пасхи.

Как создавалась новая Россия
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Праздничные службы по случаю дня Святой Троицы проходят в костелах Беларуси.

В отличие от православной традиции, у католиков Пятидесятница и Троица — это два разных праздника. День Троицы католические верующие отмечают в первое воскресенье после Пятидесятницы. У православный эти праздники совмещены, и в этом году отмечались 8 июня.

У католиков в день Троицы священнослужители облачаются в белое, потому что это один из великих праздников в литургическом календаре. В Беларуси также, как правило, костелы украшают березовыми ветками.

На Золотой Горке в Минске есть костел Святой Троицы: это здание в неоготическом стиле, возведенное во второй половине XIX века. Храм освятили в честь Успения Пресвятой Девы Марии и святого Роха. Однако костел является «преемником» общины в честь Святой Троицы, поэтому его называют и Троицким, и святого Роха.