Католики отмечают праздник Святой Троицы

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Праздничные службы по случаю дня Святой Троицы проходят в костелах Беларуси.
В отличие от православной традиции, у католиков Пятидесятница и Троица — это два разных праздника. День Троицы католические верующие отмечают в первое воскресенье после Пятидесятницы. У православный эти праздники совмещены, и в этом году отмечались 8 июня.
У католиков в день Троицы священнослужители облачаются в белое, потому что это один из великих праздников в литургическом календаре. В Беларуси также, как правило, костелы украшают березовыми ветками.
На Золотой Горке в Минске есть костел Святой Троицы: это здание в неоготическом стиле, возведенное во второй половине XIX века. Храм освятили в честь Успения Пресвятой Девы Марии и святого Роха. Однако костел является «преемником» общины в честь Святой Троицы, поэтому его называют и Троицким, и святого Роха.