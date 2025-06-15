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В полиции рассказали, сколько человек посетили VK fest в Челябинске

Фестиваль VK fest, накануне состоявшийся в Челябинске, посетили более 16 тысяч жителей и гостей города. Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка, сообщили в региональном управлении МВД в воскресенье, 15 июня.

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Источник: Pchela.News

— Полицейскими приняты все исчерпывающие меры, направленные на создание комфортных условий для граждан, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В том числе Госавтоинспекция выставила дополнительные экипажи ДПС для осуществления регулировочных действий, где ожидалось резкое увеличение транспортного потока.

В областном главке МВД добавили, что за общественным порядком на фестивале следили около 500 полицейских, росгвардейцев и сотрудников частных охранных организаций.

Первый в истории Челябинска VK fest прошёл 14 июня на площадке у Торгового центра. Самые яркие моменты музыкального фестиваля смотрите в фоторепортаже «Пчелы».