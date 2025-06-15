В полиции рассказали, сколько человек посетили VK fest в Челябинске

— Полицейскими приняты все исчерпывающие меры, направленные на создание комфортных условий для граждан, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В том числе Госавтоинспекция выставила дополнительные экипажи ДПС для осуществления регулировочных действий, где ожидалось резкое увеличение транспортного потока.