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Москвичам рассказали о воскресной погоде

В Москве в воскресенье, как рассказал РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ожидаются кратковременные дожди, ветер и температура воздуха до +18 градусов.

Как создавалась новая Россия

В Москве в воскресенье, как рассказал РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ожидаются кратковременные дожди, ветер и температура воздуха до +18 градусов.

В течение дня в Центральной России синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда ветры с севера «продолжат качать прохладный воздух».

В Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Температура воздуха +15 — +18. Это, как подчеркнул Тишковец, на 5 градусов ниже положенной в начале лета климатической нормы.

Ветер будет дуть северный, со скоростью 4−9 м/с, а порывы могут доходить до 13 м/с. Атмосферное давление — 743 мм ртутного столба.