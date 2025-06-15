Москвичам рассказали о воскресной погоде

В Москве в воскресенье, как рассказал РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ожидаются кратковременные дожди, ветер и температура воздуха до +18 градусов.
В течение дня в Центральной России синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда ветры с севера «продолжат качать прохладный воздух».
В Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Температура воздуха +15 — +18. Это, как подчеркнул Тишковец, на 5 градусов ниже положенной в начале лета климатической нормы.
Ветер будет дуть северный, со скоростью 4−9 м/с, а порывы могут доходить до 13 м/с. Атмосферное давление — 743 мм ртутного столба.