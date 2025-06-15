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Высокоскоростной интернет в поездах РФ может появиться раньше, чем в самолетах

Высокоскоростной интернет в российских поездах может появиться раньше, чем в самолетах. Об этом в воскресенье, 15 июня, заявил замминистра транспорта РФ Андрей Никитин.

Как создавалась новая Россия

Высокоскоростной интернет в российских поездах может появиться раньше, чем в самолетах. Об этом в воскресенье, 15 июня, заявил замминистра транспорта РФ Андрей Никитин.

Министр отметил, что железнодорожный транспорт менее подвержен жестким сертификационным требованиям, что позволяет быстрее внедрять в поезда современные технологические решения.

— Скорее всего, раньше высокоскоростной интернет появится на железных дорогах, — заявил Андрей Никитин в разговоре с ТАСС.

Ранее в Минтрансе России сообщили, что на протяжении всего пути ВСМ Москва — Санкт-Петербург пассажиров будет сопровождать высокоскоростной интернет. По магистрали будет курсировать новый российский локомотив, способный набирать скорость до 360 километров в час. Об этом рассказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По словам специалиста, состав отечественного производства сможет вместить до 460 пассажиров.

Также стало известно, что интернет в пассажирских самолетах России могут подключить в 2027—2028 годах. Сообщается, что внедрение новых технологий произойдет через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки компании.