Высокоскоростной интернет в поездах РФ может появиться раньше, чем в самолетах

Ранее в Минтрансе России сообщили, что на протяжении всего пути ВСМ Москва — Санкт-Петербург пассажиров будет сопровождать высокоскоростной интернет. По магистрали будет курсировать новый российский локомотив, способный набирать скорость до 360 километров в час. Об этом рассказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По словам специалиста, состав отечественного производства сможет вместить до 460 пассажиров.