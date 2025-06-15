Гей-парад на Букурешть, «Шакалы» у вокзала, фестиваль еды — на площади Великого собрания: Пол-Кишинева перекроют из-за почти десятка массовых мероприятий — полиция просит оставить автомобили дома

В эти выходные в Кишинёве запланированы многочисленные публичные мероприятия, некоторые имеют повышенный уровень риска.
Среди запланированных мероприятий:
Гастрономический фестиваль STREET Food & Wine Festival на Площади Великого Национального Собрания; 13 — 15 июня.
Марш за традиционные семейные ценности, стартующий у пересечения улиц П. Рареша, Иерусалим и бульвара Бэнулеску-Бодони — с последующим шествием к скверу перед Кафедральным собором;
Марш ЛГБТК+, маршрут: улица Букурешть — перекрёсток с улицей Измаил — улица Михаил Когэлничану — сквер Совета Европы;
Семейное мероприятие у Триумфальной арки;
В воскресенье, 15 июня, с 13:00 под мостом в секторе Телецентр состоится этап Национального чемпионата по дрифту — Dynamic Drift Moldova. В соревнованиях примут участие пилоты из Молдовы, Румынии и Украины;
Съёмки фильма «Шакалы» на Аллеи Гэрии и бульваре Юрия Гагарина.
Особое внимание полиция уделяет двум маршам, запланированным на воскресенье, 15 июня.
Полиция призывает всех организаторов к ответственности, соблюдению заявленных маршрутов, отказу от провокаций и уважению к участникам и гражданам.
В целях предотвращения пробок и перегрузки улиц власти рекомендуют использовать общественный транспорт.
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