Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гей-парад на Букурешть, «Шакалы» у вокзала, фестиваль еды — на площади Великого собрания: Пол-Кишинева перекроют из-за почти десятка массовых мероприятий — полиция просит оставить автомобили дома

В эти выходные в Кишинёве запланированы многочисленные публичные мероприятия, некоторые имеют повышенный уровень риска.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В эти выходные в Кишинёве запланированы многочисленные публичные мероприятия, некоторые имеют повышенный уровень риска.

Среди запланированных мероприятий:

Гастрономический фестиваль STREET Food & Wine Festival на Площади Великого Национального Собрания; 13 — 15 июня.

Марш за традиционные семейные ценности, стартующий у пересечения улиц П. Рареша, Иерусалим и бульвара Бэнулеску-Бодони — с последующим шествием к скверу перед Кафедральным собором;

Марш ЛГБТК+, маршрут: улица Букурешть — перекрёсток с улицей Измаил — улица Михаил Когэлничану — сквер Совета Европы;

Семейное мероприятие у Триумфальной арки;

В воскресенье, 15 июня, с 13:00 под мостом в секторе Телецентр состоится этап Национального чемпионата по дрифту — Dynamic Drift Moldova. В соревнованиях примут участие пилоты из Молдовы, Румынии и Украины;

Съёмки фильма «Шакалы» на Аллеи Гэрии и бульваре Юрия Гагарина.

Особое внимание полиция уделяет двум маршам, запланированным на воскресенье, 15 июня.

Полиция призывает всех организаторов к ответственности, соблюдению заявленных маршрутов, отказу от провокаций и уважению к участникам и гражданам.

В целях предотвращения пробок и перегрузки улиц власти рекомендуют использовать общественный транспорт.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Прогнозы рынка жилья в Молдове — мартышкин труд»: Феномен роста цен на недвижимость однозначно не могут разъяснить даже специалисты в этой сфере — мнение.

Когда в экономике коррупция зашкаливает, все равновесные теории спроса и предложения теряют смысл (далее…).

Пещерная русофобия: «Я спросил, какая Европе польза от присоединения Молдовы к ЕС, а меня записали в провокаторы!».

Наибольшая угроза и препятствие европейскому пути развития Молдовы исходит от русскоговорящего общества страны, считает Анатол Цэрану (далее…).

В Молдове задержаны подозреваемые в издевательстве над щенком, которому отрезали все лапы и хвост: Если вина садистов будет доказана, им грозит штраф до 67 500 леев или до 3 лет тюремного заключения.

Двое мужчин из Хынчешт задержаны по подозрению в жестоком обращении с животным (далее…).