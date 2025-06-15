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С июля в Воронежской области повысятся тарифы на электроэнергию

С 1 июля тарифы на электроэнергию вырастут по всей России, включая Воронежскую область.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные федеральных структур.

В среднем по стране стоимость электроэнергии для населения увеличится на 12,6%, что значительно превышает текущий уровень инфляции. Ожидается, что рост затронет большинство домохозяйств и будет ощутим в ежемесячных квитанциях.

По словам заместителя председателя комитета по энергетике Госдумы Юрия Станкевича, в правительстве обсуждаются меры поддержки для электросетевых компаний и организаций, занимающихся производством электроэнергии.

Жителям Воронежской области рекомендуют заранее ознакомиться с новыми тарифами и по возможности оптимизировать потребление электроэнергии. Точные данные по региональным ставкам появятся ближе к дате введения изменений.