С июля в Воронежской области повысятся тарифы на электроэнергию

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные федеральных структур.
В среднем по стране стоимость электроэнергии для населения увеличится на 12,6%, что значительно превышает текущий уровень инфляции. Ожидается, что рост затронет большинство домохозяйств и будет ощутим в ежемесячных квитанциях.
По словам заместителя председателя комитета по энергетике Госдумы Юрия Станкевича, в правительстве обсуждаются меры поддержки для электросетевых компаний и организаций, занимающихся производством электроэнергии.
Жителям Воронежской области рекомендуют заранее ознакомиться с новыми тарифами и по возможности оптимизировать потребление электроэнергии. Точные данные по региональным ставкам появятся ближе к дате введения изменений.