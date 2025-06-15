В двух районах Воронежской области действует самый высокий класс пожарной опасности

Тем не менее, 15 июня на некоторых территориях области все еще будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В то же время ближайшие дни обещают быть дождливыми. Подробнее о погоде на рабочую неделю можно посмотреть здесь.