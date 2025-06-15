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В двух районах Воронежской области действует самый высокий класс пожарной опасности

Еще в 14 — просто высокий.

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Источник: Комсомольская правда

В двух районах Воронежской области сохраняется самый высокий, пятый класс пожарной опасности, несмотря на то, что в последние дни идут дожди. Об этом в субботу, 14 июня, проинформировало региональное управление МЧС.

В 14 других районах установлен высокий класс пожарной опасности, то есть четвертый. Тогда как в 18 муниципальных образованиях возможность ландшафтных пожаров минимальна.

Тем не менее, 15 июня на некоторых территориях области все еще будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В то же время ближайшие дни обещают быть дождливыми. Подробнее о погоде на рабочую неделю можно посмотреть здесь.