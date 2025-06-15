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За купание в неположенных местах воронежцев будут штрафовать

За повторное нарушение грозит штраф 1000 рублей.

Как создавалась новая Россия
Источник: АиФ Воронеж

В этом году в водоёмах области уже утонуло восемь человек. Чаще всего трагедии случались в необорудованных для купания местах, где нет спасателей.

В Воронежской области действует административная ответственность в виде денежного штрафа за купание в местах, где выставлены запрещающие знаки. Но работа по выявлению нарушителей это была не поставлена на должный контроль. Однако теперь, по словам мэра Сергея Петрина, что за купание в неположенных местах воронежцев начнут штрафовать.

«Скорее всего, рейды сотрудниками, в том числе работниками комбинатов благоустройств, будут проводиться в определённые дни. Это будет плановая работа на постоянной основе»-, отмиетил мэр.

За купание в неположенном месте придется заплатить 500 рублей, а за повторное нарушение 1000.