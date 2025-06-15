За купание в неположенных местах воронежцев будут штрафовать

В Воронежской области действует административная ответственность в виде денежного штрафа за купание в местах, где выставлены запрещающие знаки. Но работа по выявлению нарушителей это была не поставлена на должный контроль. Однако теперь, по словам мэра Сергея Петрина, что за купание в неположенных местах воронежцев начнут штрафовать.