В Омском кадетском корпусе сменился руководитель

В Омском кадетском корпусе произошла смена руководства. По данным ЕГРЮЛ, сейчас временно исполняет обязанности руководителя учреждения Игорь Боченков, ранее являющийся заместителем начальника корпуса по воспитательной работе.
На посту начальника кадетского корпуса Боченков сменил прежнего руководителя Вячеслава Саликова. Последний был назначен на этот пост в июне 2020 года. Отметим, что на сайте учебного заведения кадровые перестановки пока не отражены.
Напомним, в 2021 году в Омский кадетский корпус переехал в новые здания. Прежняя постройка, признанная объектом культурного наследия, сначала была признана аварийной, но затем эксперты изменили свое решение. Недавно о судьбе бывшего имущественного комплекса корпуса высказался губернатор Виталий Хоценко. По словам главы региона, он сохранит свою образовательную направленность.