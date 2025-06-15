В Омском кадетском корпусе сменился руководитель

Напомним, в 2021 году в Омский кадетский корпус переехал в новые здания. Прежняя постройка, признанная объектом культурного наследия, сначала была признана аварийной, но затем эксперты изменили свое решение. Недавно о судьбе бывшего имущественного комплекса корпуса высказался губернатор Виталий Хоценко. По словам главы региона, он сохранит свою образовательную направленность.