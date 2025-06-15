Житель Ростовской области обнаружил бабочку с синильной кислотой

В Ростовской области появились ядовитые бабочки — пестрянки. Снимок насекомого разместил на своей странице в социальных сетях фотограф Сергей Гибков.
Житель Волгодонска ведет группу «Красота вокруг», в которой публикует фотографии живописных мест Ростовской области. Во время одной из прогулок ему на глаза попалась красивая бабочка. Как стало известно позже, крылатая «фотомодель» оказалась ядовитой пестрянкой.
Пестрянки — семейство бабочек с удлиненными узкими крыльями. В этих насекомых содержится свободная синильная кислота, отсюда и яркая окраска: она предупреждает птиц, что поедать их обладателя опасно для жизни.