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Житель Ростовской области обнаружил бабочку с синильной кислотой

В Волгодонске в объектив фотокамеры попала токсичная бабочка.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области появились ядовитые бабочки — пестрянки. Снимок насекомого разместил на своей странице в социальных сетях фотограф Сергей Гибков.

Житель Волгодонска ведет группу «Красота вокруг», в которой публикует фотографии живописных мест Ростовской области. Во время одной из прогулок ему на глаза попалась красивая бабочка. Как стало известно позже, крылатая «фотомодель» оказалась ядовитой пестрянкой.

Пестрянки — семейство бабочек с удлиненными узкими крыльями. В этих насекомых содержится свободная синильная кислота, отсюда и яркая окраска: она предупреждает птиц, что поедать их обладателя опасно для жизни.