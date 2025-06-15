Житель Ростовской области обнаружил бабочку с синильной кислотой

Житель Волгодонска ведет группу «Красота вокруг», в которой публикует фотографии живописных мест Ростовской области. Во время одной из прогулок ему на глаза попалась красивая бабочка. Как стало известно позже, крылатая «фотомодель» оказалась ядовитой пестрянкой.